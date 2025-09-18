Il Gruppo Scout d’Europa Grosseto 1 festeggia 50 anni: le ultime iniziative

Grosseto. Dopo un anno ricco di eventi e attività, il Gruppo Scout d’Europa si prepara a concludere le celebrazioni per il suo 50esimo anniversario con un fine settimana speciale, che ripercorre mezzo secolo di attività, crescita e valori.

Sabato 20 settembre – Una giornata di festa e di condivisione

“L’evento si svolgerà presso la sala della Fondazione ‘Il Sole’, in viale Uranio 40, a partire dalle 15.30, con l’apertura di una mostra fotografica che ripercorre i momenti più significativi della nostra storia – si legge in una nota del Gruppo Scout d’Europa –: 50 anni di attività scout, di crescita, di servizio e di fraternità. Un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso gli occhi di chi ha vissuto in prima persona l’avventura del nostro gruppo. Alle 16.00, la conferenza dal titolo ‘Educare Oggi’ offrirà uno spazio di riflessione sull’educazione nel mondo contemporaneo. Alcuni esperti del settore discuteranno delle sfide e delle opportunità legate alla formazione dei giovani, un tema che da sempre è al cuore del nostro impegno educativo”.

Interverranno: la prof.ssa Lina Pettinari, presidente del Movimento per la Vita – Centro di Aiuto alla Vita di Grosseto; il dott. Aldo Grieco, medico e fondatore del Gruppo Scout d’Europa; la dott.ssa Claudia Cellesi, psicologa clinica specializzata in psicologia dell’età evolutiva; il dott. Giovanni Ferrari, ingegnere, insegnante e capo Scout.

Dalle 15.30 alle 17.30, spazio anche alle attività per bambini e ragazzi: i più piccoli (dagli 8 agli 11 anni) potranno partecipare a giochi con le Coccinelle e i Lupetti, mentre i più grandi potranno assistere e contribuire al montaggio di costruzioni da campo a cura di guide ed esploratori.

“Un’occasione per vivere da vicino l’esperienza scout, scoprendo le attività pratiche e divertenti che ogni giorno coinvolgono i nostri ragazzi – prosegue il comunicato -. A conclusione della giornata, ci ritroveremo tutti insieme per un piccolo rinfresco, un momento semplice di fraternità per salutarci e festeggiare insieme. L’invito è aperto a tutti, per un’ultima giornata di festa, riflessione e condivisione, che segna il culmine delle celebrazioni di un anniversario speciale”.

Domenica 21 settembre – Un ringraziamento comunitario

“Domenica mattina, alle 10.00, ci ritroveremo invece nella parrocchia di San Giuseppe per una Santa Messa di ringraziamento. Insieme, affideremo al Signore questi 50 anni di cammino, di servizio e di fraternità, e quelli a venire. L’invito è rivolto a tutti: scout di ieri e di oggi, capi, genitori, amici e sostenitori – termina la nota -. Vi aspettiamo con gioia per concludere insieme questo anno speciale”.