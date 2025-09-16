Sanità: il Comune chiede alla Asl di rendere stabile accordo con ospedale di Acquapendente

Home Colline del FioraSanità: il Comune chiede alla Asl di rendere stabile accordo con ospedale di Acquapendente
Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano ha inviato alla Direzione generale della Asl Toscana Sud Est una comunicazione con la quale viene sottoposta all’attenzione la possibilità di rendere strutturale l’accordo di vicinato attualmente in vigore con l’Asl di Viterbo.

L’accordo, stipulato in via temporanea durante i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Pitigliano, ha consentito in queste settimane un accesso più tempestivo ed efficiente ai servizi sanitari, in particolare nei casi di ricovero, grazie alla vicinanza dell’ospedale di Acquapendente.

Nella nota viene inoltre rilevato che, anche al termine dei lavori di ristrutturazione, l’ospedale di Pitigliano non sarà dotato del reparto di Radiologia, servizio invece regolarmente attivo nella struttura di Acquapendente, che assicura così un percorso di cura più completo.

La richiesta formulata riguarda la possibilità di trasformare l’accordo da temporaneo a stabile, con l’obiettivo di garantire alla comunità un servizio sanitario più vicino ed efficace e di tutelare in modo pieno il diritto alla salute.

