Concessione delle palestre scolastiche a associazioni e società: ecco il bando del Comune

Monte Argentario (Grosseto). Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione in uso delle palestre scolastiche di proprietà comunale relativamente alla stagione sportiva 2025 – 2026 da parte di enti, associazioni e società sportive di Monte Argentario che svolgano, nella struttura, attività sportiva senza fini di lucro.

Le palestre scolastiche che saranno date in concessione e per le quali è possibile fare domanda sono quelle della scuola media di Porto Ercole, della scuola media dell’Appetito a Porto Santo Stefano e della scuola primaria in piazzale Sant’Andrea a Porto Santo. Stefano.

Il bando

Nell’avviso pubblicato è stabilito che le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche solo previo parere dei dirigenti scolastici competenti. Le ore assegnate settimanalmente alle società, agli enti o alle associazioni saranno 12. Inoltre, le palestre saranno concesse dietro pagamento di un canone tariffario stabilito dalla Giunta comunale (costo attuale 4,50 euro all’ora).

La domanda, redatta mediante la compilazione del modulo, pubblicato con l’avviso sul sito del Comune, firmata esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata perentoriamente entro e non oltre le ore 12.30 del 15 settembre 2025, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it o, in alternativa, a mano direttamente all’Urp del Comune in piazza dei Rioni n.8 (orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17).