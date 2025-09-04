Home GrossetoVerso le regionali, vertice di Forza Italia per perfezionare il programma: “Al lavoro per il territorio”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, vertice di Forza Italia per perfezionare il programma: “Al lavoro per il territorio”

Il candidato Agresti: “La nostra unione d’intenti ci permette di pensare solo ai cittadini”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Grosseto. Forza Italia continua a lavorare per il territorio e a perfezionare il programma.

Mercoledì 3 settembre, nella sede grossetana del partito in via Giacomo Matteotti, si è svolta la riunione dei dirigenti provinciali e degli eletti a livello locale in vista dell’ultimo mese di campagna elettorale per le regionali.

“Siamo un partito e una coalizione coesi – commenta Luca Agresti, candidato di Forza Italia – e questo ci permette di lavorare per il nostro territorio con larghissimo anticipo, pensando solamente alle problematiche dei cittadini e alla visione che abbiamo del futuro. Non avendo il problema delle candidature, quelle le abbiamo decise molti mesi fa, possiamo concentrarci nelle ultime settimane di campagna elettorale nell’ascoltare i cittadini, perfezionare il programma e dialogare con gli amministratori locali”.

Tra i tanti temi al centro della campagna elettorale c’è quello dell’ambiente.

“Confrontandoci con i territori – prosegue Agresti, riscontriamo molta attenzione sul tema delle rinnovabili. Come Forza Italia, partito contemporaneo che ha ben chiaro il tempo in cui viviamo, non siamo affatto contrari alle rinnovabili, ma vogliamo gli impianti non siano in contrasto con il paesaggio e con la parte produttiva. D’altronde, è un fatto acclarato che qui, nel Grossetano, la natura è un elemento fondamentale sia per l’enogastronomia che per tutto il comparto legato al turismo. Per questa ragione, vogliamo un ente regionale che non tratti la Maremma come un’area di serie B, ma che con grande onestà intellettuale tuteli questo territorio come sempre fa per quelli dell’area settentrionale della Toscana”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Giustizia e transizione. Interpreti e pratiche nell’Italia del...

Stop agli smalti che contengono Tpo: ecco cosa...

Gin and Tonic Festival, musica, danza e fuochi...

Verso le regionali, Minucci: “Porti della Maremma dimenticati,...

“Madame Butterfly” sul fiume Ombrone: viaggio in canoa...

Autolinee Toscane, cambio ai vertici: Franco Middei è...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: