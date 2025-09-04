Home Colline MetallifereProtezione Civile: i piani dell’Unione di Comuni consultabili online
Colline MetallifereNotizie dagli Enti

Protezione Civile: i piani dell’Unione di Comuni consultabili online

i contenuti sono stati pensati per essere immediatamente utili ai cittadini

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Colline Metallifere (Grosseto). Dopo l’approvazione nei rispettivi Consigli, i Piani comunali di Protezione Civile dei Comuni dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere sono ora disponibili online con contenuti pensati per essere immediatamente utili ai cittadini. In un’unica sezione dedicata per ciascun Comune si trovano gli estratti più importanti, spiegati con linguaggio semplice e orientato all’uso pratico.

Le pagine raccontano in modo chiaro cosa prevede ogni Piano: una sintesi generale e, per ciascun rischio, gli scenari possibili in caso di evento insieme alle misure di prevenzione e ai comportamenti da adottare. Per i rischi “idraulico, idrogeologico e temporali forti” e per l'”incendio di interfaccia” sono disponibili anche le cartografie delle aree a rischio, così da capire, con un colpo d’occhio, dove prestare maggiore attenzione.

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’accessibilità delle informazioni operative: le schede delle Aree di attesa, delle Aree di accoglienza e dei Centri di assistenza sono consultabili e georeferenziate su Google Maps. Cliccando sulle “Coordinate Gps” si apre direttamente la posizione sulla mappa, facilitando l’orientamento in caso di necessità. Completano il quadro tutte le cartografie allegate e l’elenco aggiornato dei numeri da contattare nelle emergenze di Protezione Civile.

«Desidero ringraziare gli uffici per il lavoro accurato e costante che ha reso possibile questo aggiornamento e la pubblicazione dei materiali» dichiara il presidente dell’Unione, Giacomo Termine –. La protezione civile non è solo procedure e mappe: funziona davvero quando è conosciuta e condivisa. Dare la massima pubblicità ai Piani significa rafforzare la cultura della prevenzione e della responsabilità collettiva, rendendo le nostre comunità più pronte e più sicure. Continueremo a diffondere queste informazioni attraverso i canali istituzionali, le scuole, le associazioni e momenti pubblici dedicati, perché la prevenzione è un bene comune».

Dove consultare i Piani

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine istituzionali dei singoli Comuni e dell’Unione.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Concessione delle palestre scolastiche a associazioni e società:...

Lavori di AdF: possibili disagi in paese

Torna “Massae Tenebris”: festa in stile gotico vittoriano...

Il Settembre Roccastradino verso il gran finale: il...

Parco delle Colline Metallifere, Termine: “Il Ministero ignora...

Elezioni regionali: come richiedere la certificazione per il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: