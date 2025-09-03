Parco delle Colline Metallifere, Termine: “Il Ministero ignora nostri atti su nomina di Bai in Consiglio”

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Sulla nomina della dott.ssa Lidia Bai nel consiglio direttivo del Parco nazionale delle Colline Metallifere, dal Ministero dell’ambiente e sicurezza energetica è arrivata l’ennesima richiesta di documentazione «mai pervenuta».

Invece, l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere sostiene di aver risposto già il 4 settembre 2024 (protocollo n. 17122), inviando esattamente gli atti che oggi vengono nuovamente sollecitati. Ieri, infatti, è giunta una nuova nota ministeriale (protocollo n. 0022091 del 02 settembre 2025) che torna ad affermare l’assenza di riscontri.

Il presidente Giacomo Termine dichiara: «Siamo al paradosso: noi abbiamo risposto, con protocolli e allegati, ma a Roma continuano a sostenere che non sia arrivato nulla. Delle due l’una: o esiste un servizio non in grado di gestire le comunicazioni, oppure qualcuno non prende in carico ciò che non vuole vedere. E il punto politico è evidente: i “disguidi” sembrano materializzarsi solo quando la nomina riguarda persone non sponsorizzate dal centrodestra. È un caso? Ne dubitiamo. In ogni caso, per evitare altri pretesti, abbiamo ritrasmesso la documentazione e siamo pronti a consegnarla a mano, stampata e firmata, direttamente al Ministero a Roma.»

Termine aggiunge: «Le regole devono valere per tutti. Chiediamo trasparenza nella catena di presa in carico delle Pec, l’indicazione dell’unità organizzativa responsabile e una conferma formale di acquisizione agli atti. Perché, se davvero esiste un “triangolo delle Bermuda” tra la nostra casella istituzionale e i corridoi ministeriali, allora c’è un problema amministrativo serio, non politico. Ma se i documenti “spariscono” solo quando non sono graditi politicamente, allora il problema è persino più serio».

Per evitare ulteriori ritardi procedimentali, l’Unione ha nuovamente inviato gli atti già trasmessi con protocollo n. 17122 del 4 settembre 2024, ribadendo la piena collaborazione e la disponibilità a ogni ulteriore integrazione.