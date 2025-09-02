Elezioni regionali: ecco come richiedere il trasporto ai seggi delle persone con disabilità

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana comitato di Follonica. a norma del disposto contenuto nell’articolo 19, 1° comma, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, ha organizzato un servizio di trasporto pubblico locale, volto a facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori con disabilità, per domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Gli interessati dovranno contattare l’Ufficio elettorale del Comune ai fini dell’indispensabile prenotazione del servizio ai seguenti recapiti: tel. 0566.59012, tel. 0566.59271, e-mail elettorale@comune.follonica.gr.it