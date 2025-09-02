Elezioni regionali: come richiedere la certificazione per il voto assistito

Follonica (Grosseto). In occasione delle elezioni regionali, gli elettori impossibilitati ad esprimere autonomamente il voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno la possibilità di farsi assistere da un altro elettore.
L’elettore interessato dall’infermità deve richiedere un’apposita certificazione rilasciata da un ufficiale sanitario dell’Azienda sanitaria toscana Sud Est, negli uffici di viale Europa a Follonica, il giorno martedì 7 ottobre, dalle 9.00 alle 10.30, al Distretto Asl (Ipn) in viale Europa a Follonica.