Tornano le “Giornate maremmane della dermatologia”: corso di formazione al Misericordia

L'iniziativa compie 20 anni

Grosseto. Tornano il prossimo 6 settembre con la 20esima edizione le “Giornate maremmane della dermatologia”.

Il corso di formazione si terrà all’ospedale Misericordia di Grosseto ed è aperto a medici chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Oncologia, Reumatologia; Chirurgia generale, plastica e ricostruttiva; Anatomia patologica; Medicina generale e infermieri.

Al corso interverranno alcuni fra i maggiori specialisti italiani in Dermatologia, saranno soluzioni terapeutiche su comorbidità e psoriasi, dermatiti atopiche, ma anche novità terapeutiche sulle più comuni problematiche, oltre che sulle aree di competenza e un confronto inter professionale sulla chirurgia di confine.

«L’evento che si ripete ogni anno è un’eccezionale occasione di confronto e approfondimento su temi relativi alla dermatologia con esperti che ci raggiungono da tutta Italia – dichiara Camilla Peccianti, direttrice scientifica del corso, nonché direttrice facente funzione della Dermatologia di Grosseto -, crediamo che questo momento possa andare a beneficio non solo della comunità medica di dermatologi, ma anche di tutte le specializzazioni e le professioni con cui interagiamo quotidianamente».

Per iscriversi al corso è a disposizione la piattaforma: https://gestionale.eubea.it/preiscrizione/index.php?id_e=931

