Letteratura, torna il “Salotto di Italo Calvino”: il programma completo

Home Castiglione della PescaiaLetteratura, torna il “Salotto di Italo Calvino”: il programma completo
L'iniziativa è in programma a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Una settimana di incontri e dialoghi letterari alla scoperta di nuovi autori e delle loro storie.

Nel giardino della biblioteca comunale, in piazza Garibaldi, a Castiglione della Pescaia, da domenica 7 a sabato 13 settembre, alle 18:45, torna il “Salotto di Italo Calvino”, giunto quest’anno alla nona edizione.

Un format ormai consolidato, apprezzato negli anni, una rassegna letteraria intitolata all’amato scrittore del quale si ricordano quest’anno i 40 anni dalla morte, avvenuta il 19 settembre 1985. Un appuntamento che ogni volta stupisce con piccole novità.

Il “Salotto di Calvino” è un appuntamento fisso nel panorama letterario della Maremma e non solo del Comune di Castiglione della Pescaia, che l’amministrazione comunale è orgogliosa di organizzare e che ogni anno riscuote sempre più interesse da parte degli autori e successo di pubblico ormai affezionato a questa rassegna.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e quest’anno termineranno con un brindisi al tramonto, un momento conviviale in cui si potranno condividere opinioni sorseggiando eccellenze enologiche del territorio.

Tanti e di spessore gli autori che si alterneranno sul palco, alcuni esordienti, altri già affermati, per presentare le loro ultime opere in una chiacchierata tra amici.

Il programma

Questo il programma completo:

  • domenica 7 settembre Stefano Adami, con “Viva voce”, dialoga con Fulvia Perillo;
  • lunedì 8 settembre  Silvia Meconcelli, con “Intera”, dialoga con Maria Carla Fruttero;
  • martedì 9 settembre Enzo Puglisi, con “Il profumo del basilico riccio”,  dialoga con Filomena Cataldo, legge l’attrice Paola Lambardi;
  • mercoledì 10 settembre Samuele Petrocchi, con “Fiamme in Maremma”, dialoga con Alessandro Fichera;
  • giovedì 11 settembre Silva Gentilini, con “Le regole infrante”, dialoga con Dianora Tinti;
  • venerdì 12 settembre Stefano Tofani, con “La bestia che cercate”, dialoga con Patrizia Guidi;
  • sabato 13 settembre Leonardo Giani, con “Ripple”, dialoga con Francesca Ciardiello.
