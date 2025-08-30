Home Costa d'argentoIncendio in un appartamento: la proprietaria riesce a fuggire, danni ingenti
Incendio in un appartamento: la proprietaria riesce a fuggire, danni ingenti

L'episodio è accaduto ad Ansedonia

di Redazione
Orbetello (Grosseto). Nelle prime ore della giornata, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orbetello, con il supporto di una squadra proveniente dalla sede centrale di Grosseto, sono intervenuti ad Ansedonia, nel comune di Orbetello, per l’incendio di un appartamento situato al primo piano fuori terra.

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

L’incendio ha provocato ingenti danni all’appartamento interessato e a una porzione di quello sovrastante, che è stato parzialmente interdetto all’uso.

Al momento dell’evento, all’interno dell’abitazione era presente soltanto la proprietaria, che è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e al funzionario di Polizia Giudiziaria, erano presenti anche i Carabinieri di Orbetello.

