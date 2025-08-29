Incidente stradale: auto sbatte contro un albero, anziana trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Manciano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 22, nei pressi di San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano.
Per cause in corso di accertamento, una donna di 82 anni ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere contro un albero in una scarpata.
Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 di Manciano, i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre l’anziana rimasta incastrata nell’abitacolo, l’elisoccorso Pegaso ed i Carabinieri.
La donna è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso.