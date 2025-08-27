Home Costa d'argentoStrada della Vittoria, al via i lavori del Comune: gli interventi previsti
Strada della Vittoria, al via i lavori del Comune: gli interventi previsti

L'operazione riguarderà il rifacimento dello strato superficiale della via

Capalbio (Grosseto). Cominceranno domani, giovedì 28 agosto, i lavori di rifacimento dello strato superficiale della Strada comunale della Vittoria.

L’intervento interesserà un tratto di circa trecento metri che dall’Aurelia porta alla località “Vittoria”. Le operazioni consisteranno in un trattamento di semi-penetrazione della strada bianca.

Proseguono gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza – commentano il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, e l’assessore ai lavori pubblici, Marzia Stefani nel nostro territorio. Nelle ultime settimane abbiamo registrato molti interventi, tra cui la messa in sicurezza del canale delle Basse, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, la Strada Origlio, via Bari a Borgo Carige, il piazzale di Carige Alta e in alcuni tratti di Capalbio Scalo e Giardino. L’obiettivo è quello di continuare a migliorare le vie di collegamento del nostro territorio, garantendo sempre maggiore sicurezza e una viabilità più ottimale sia per i residenti che per i visitatori”.

