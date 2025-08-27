Al via i festeggiamenti del Settembre Roccastradino: il programma del weekend

Roccastrada (Grosseto). A Roccastrada è tutto pronto per la partenza della 53^ edizione del Settembre Roccastradino con undici giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione, da venerdì 29 agosto a lunedì 8 settembre. Ma è domenica 7 settembre il giorno del gran finale con il “Palio umoristico dei ciuchi” ed il tradizionale spettacolo pirotecnico di chiusura dei festeggiamenti che attira moltissimi visitatori.

I festeggiamenti paesani animeranno vie e piazze del capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti.

Il programma

Questo il programma del primo weekend dei festeggiamenti che sarà all’insegna della buona cucina, della musica e delle tradizioni.

Il Settembre Roccastradino si aprirà venerdì 29 agosto: alle 19 apertura del ristorante per la Serata del baccalà, alle 21, al Kaos Kreativo, torneo di briscola a cura di Avis Roccastrada; alle 21.30, in piazza XXV Aprile, serata danzante con Ringo Fox, mentre alle 21.00, al bar del Parco del Chiusone presentazione della squadra Polisportiva Roccastrada per la stagione 2025/26 e dalle 22.00 Roccastrada Hot DJ set Franz Navas + special guest Alessandro Golini violin. Alle 2.00 Silent Disco.

Sabato 30 agosto, alle 16.00, decima Passeggiata in rosa in favore del Comitato per la vita di Grosseto; alle 17.00, in via Roma, cuoppo e fritti di ogni tipo a cura della contrada del Borgo; alle 19.00, allo stand gastronomico “Serata dello strozzaprete roccastradino all’aglione”. Alle 21.00, in piazza XXV Aprile serata danzante con Stefano Domenichini Band. La seconda giornata si chiuderà al bar del Parco del Chiusone a partire dalle 22.00 con dJ set di Ricky Le Roy, opening Matteo M. “Panda”.

Il primo weekend del Settembre Roccastradino entrerà nel vivo domenica 31 agosto, con la passeggiata a cavallo che partirà alle 8.00 dall’ex campo sportivo in via Carducci, con iscrizione obbligatoria contattando i numeri 349.7531157 e 334.1963883.

Alle 9.00, in piazza XXV Aprile, Giornata dell’Avis, mentre alle 10.00 esibizione della Società Filarmonica Banda di Torniella.

Alle 16.30, al Parco del Chiusone, animazione, truccabimbi e giochi con Jolly Blue Circus Arts, ed alle 18.00, al circolo Arci Confraternita Bailamme, presentazione del libro “Paesi di fuoco”, a cura di Giacomo Sillari.

Alle 21.00, al Parco del Chiusone, serata danzante con “Michela & Attenti a quei due” e, a seguire dalle 22.00, in piazza XXV Aprile, musica live con “Skapaccioni”.

Informazioni

Il Settembre Roccastradino andrà avanti con altri appuntamenti tutti i giorni fino a lunedì 8 settembre. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà aperto a pranzo nei giorni 30, 31 agosto e 5, 6 e 7 settembre. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada Aps e dall’Ufficio informazioni ed accoglienza turistica, con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo, è possibile visitare le pagine social Facebook e Instagram Pro Loco Roccastrada.