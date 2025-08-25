Folklore, natura e cinema: ultimo appuntamento con il festival Terramara

Orbetello (Grosseto). Si conclude Terramara – Festival di cinema e folklore con l’ultimo appuntamento in programma giovedì 28 agosto presso la Polisportiva di Polverosa, nel comune di Orbetello.

Il programma

La serata si aprirà alle 19.30 con la cena popolare a menù fisso a cura dell’Asd circolo Cultura e Sport di Polverosa, accompagnata dalla selezione di colonne sonore cinematografiche di Marco De Annuntiis.

Alle 20.45 è previsto l’incontro “Introduzione all’ottava rima” con Fabrizio Ganugi, cantautore e poeta estemporaneo capace di coniugare l’antica forma poetica dell’ottava rima con lo spirito festoso del folklore toscano, incarnando l’anima vivente di una tradizione che continua a vibrare sulle corde moderne della world music e della canzone d’autore. Ganugi interverrà proponendo una lezione introduttiva sull’ottava rima raccontando anche del suo apprendistato poetico.

Il gran finale è previsto per le 21.30 con la proiezione del film “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone. Il capolavoro dello spaghetti western, capace di guardare al cinema di Kurosawa e di reinventare un mito, con le musiche senza tempo di Ennio Morricone. Un’occasione unica per vedere o rivedere un film fondamentale per il nostro immaginario popolare.

Ingresso gratuito.

Il programma completo è disponibile su www.terramarafestival.it

Per ulteriori informazioni: