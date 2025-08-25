Home EconomiaRuolo di commercio ed esercenti nell’economia locale: torna il sondaggio di Confesercenti
EconomiaEconomia GrossetoGrosseto

Ruolo di commercio ed esercenti nell’economia locale: torna il sondaggio di Confesercenti

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Grosseto. Torna per il terzo anno consecutivo il sondaggio di Confesercenti online sul ruolo del commercio e degli esercenti nell’economia locale. L’intento è non solo quello di valutare la soddisfazione di questa stagione che sta finendo, ma anche di pensare nuove strategie che siano aderenti alle esigenze degli operatori.

Nonostante la stagione estiva in corso, si è attivato un vivace dibattito tra operatori turistici della provincia, dibattito che ha messo in luce le molte sfide e opportunità che il territorio maremmano deve affrontare per costruire un futuro competitivo nel panorama turistico nazionale e internazionale.

La discussione generale ha stimolato un confronto avvenuto in seno alla rete di imprenditori aderenti a Confesercenti Grosseto, dove sono emerse convergenze di vedute su temi chiave come l’attrattività turistica, i prezzi, le infrastrutture del territorio e la necessità di una strategia condivisa.

In particolare, è stata evidenziata una crescente consapevolezza della necessità di:

  • superare le logiche frammentarie dell’offerta turistica;
  • adottare una programmazione collettiva e orientata a medio-lungo termine;
  • individuare un target turistico coerente con le potenzialità locali, evitando la competizione con modelli non replicabili (come quello romagnolo), e puntando su segmenti di qualità;
  • migliorare le infrastrutture e i servizi, per rendere la destinazione più accessibile e confortevole;
  • attivare un dialogo costruttivo con le istituzioni, locali e regionali, per favorire investimenti concreti.

È emersa inoltre una forte esigenza di unità tra imprenditori, superando individualismi e logiche settoriali, per continuare a costruire insieme una visione condivisa e duratura. Le criticità sollevate riguardano non solo l’ambito privato, ma anche quello politico-amministrativo, accusato di non valorizzare adeguatamente il potenziale turistico della Maremma Toscana.

“Confesercenti Grosseto si impegna a promuovere il dialogo e supportare gli imprenditori nella costruzione di strategie condivise per un turismo sostenibile, competitivo e di qualità, e per farlo lancia il sondaggio online rivolto a tutti gli esercenti del territorio provinciale per ‘tastare il polso’ sul livello di soddisfazione delle imprese del tessuto produttivo locale dei settori commercio e turismo”, dichiara Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto.

“Un’analisi qualitativa fondamentale per interpretare i risultati consolidati ed i nuovi trend dei turismo, o forse è più appropriato parlare di turismi, che interessano la Maremma Toscana. Per questo invitiamo tutte le imprese del territorio ad impiegare i tre minuti necessari per lasciare la propria testimonianza compilando il sondaggio online proposto dall’associazione di categoria”

Di seguito il link per compilare il sondaggio online che rimarrà in linea fino al prossimo 14 settembre: https://www.sondaggio-online.com/s/maremma-e-turismo-2025

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Caregiver familiare, Giani promulga la legge: “La Toscana...

Verso le regionali, Gabbrielli: “No al patto di...

Abbonamenti falsi promossi sui social, Autolinee Toscane: “Usate...

Verso le regionali, Di Massa: “Giani fa propaganda...

Stelle doppie e sistemi binari: se ne parla...

Muore nipote di una storica partigiana: il cordoglio...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: