Abbonamenti falsi promossi sui social, Autolinee Toscane: “Usate solo nostri canali di vendita ufficiali”

Grosseto. Autolinee Toscane informa che sono state segnalate nuove e ulteriori truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la Toscana.

L’azienda precisa che si tratta di notizie false e post, con informazioni errate e prive di fondamento, in cui, con immagini di biglietti inesistenti creati con fotomontaggi, vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali o semestrali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. Tutto con l’evidente scopo di attirare l’attenzione, trarre in inganno e far cadere le persone in una truffa.

Autolinee Toscane è completamente estranea a queste iniziative ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati.

“Casi simili si erano già verificati negli scorsi mesi, già allertati e denunciati alle forze dell’ordine; quindi, si invita a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali – si legge in una nota di Autolinee Toscane –. Nelle truffe precedenti, dopo un pagamento di pochi euro, venivano sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro. Si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ww.at-bus.it e la app ufficiale at bus”.