Verso le regionali: sull’Amiata al via la raccolta firme per la lista “Toscana Rossa”

Grosseto. La federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista comunica che anche sull’Amiata è partita la raccolta firme per la lista che si presenterà alle regionali come “Toscana Rossa” e che è costituita dalla stessa Rifondazione, con Potere al Popolo, Possibile ed alcune liste civiche.

Si potrà firmare recandosi negli uffici dei Comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e Castell’Azzara.

Inoltre, a Santa Fiora è stato organizzato un banchetto di raccolta firme per sabato 23 e domenica 24 agosto, dalle 10.30 alle 12, in piazza Garibaldi.