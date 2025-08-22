Home AmiataVerso le regionali: sull’Amiata al via la raccolta firme per la lista “Toscana Rossa”
Verso le regionali: sull’Amiata al via la raccolta firme per la lista “Toscana Rossa”

A Santa Fiora è stato organizzato un banchetto di raccolta firme per sabato 23 e domenica 24 agosto, dalle 10.30 alle 12, in piazza Garibaldi

di Redazione
Grosseto. La federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista comunica che anche sull’Amiata è partita la raccolta firme per la lista che si presenterà alle regionali come “Toscana Rossa” e che è costituita dalla stessa Rifondazione, con Potere al Popolo, Possibile ed alcune liste civiche.

Si potrà firmare recandosi negli uffici dei Comuni di Santa Fiora, Arcidosso, Castel del Piano e Castell’Azzara.

Inoltre, a Santa Fiora è stato organizzato un banchetto di raccolta firme per sabato 23 e domenica 24 agosto, dalle 10.30 alle 12, in piazza Garibaldi.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: