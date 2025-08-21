Home Cultura & SpettacoliMusica e divertimento: torna “167 in festa sotto le stelle”
Musica e divertimento: torna “167 in festa sotto le stelle”

L'iniziativa è in programma sabato 23 agosto

di Redazione
Follonica (Grosseto). Come ogni anno, arriva l’appuntamento di fine agosto con “167 in festa sotto le stelle”, la festa che lo staff del rione Carnevale dedica agli abitanti del suo quartiere.

Una serata di musica, divertimento e condivisione, grazie alla Max Paradise Orchestra.

L’appuntamento è previsto per sabato 23 agosto dalle 19.30 nel parchino adiacente a via Morandi – via Togliatti, nel quartiere 167 ovest.

La serata è aperta a tutti coloro che amano ballare all’aperto e sotto il cielo stellato.

