Maltempo in Maremma: alberi caduti sulle strade e edifici allagati, Vigili del Fuoco in azione

di Redazione
Aggiornamento ore 23.25: sono significative le conseguenze del vasto evento temporalesco previsto dalla diramazione dell’allerta meteo codice arancione.

La forte pioggia che si è abbattuta su Grosseto ha comportato l’intervento della Protezione civile in sinergia con la Polizia Municipale: chiusi i sottopassi di Barbanella, nei pressi di via Monte Labro, quello tra i viali Sonnino e Telamonio e quello nei pressi dello stadio di calcio.

Anche il sottopasso di Rispescia risulta inutilizzabile.

E’ in fase di verifica anche l’area delle Stiacciole.

Si raccomanda, pertanto, di non cercare di utilizzare i sottopassi e di limitare al massimo ogni genere di spostamento.

Grosseto. A causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la provincia di Grosseto, la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco ha già ricevuto le prime richieste di intervento.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate principalmente nei comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, dove si registrano:

  • cadute di alberi che hanno ostruito alcune sedi stradali nel comune di Castiglione della Pescaia, in località Le Strette e a Macchiascandona;
  • allagamenti in edifici ed abitazioni private a Follonica.

I pompieri sono al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree interessate. La situazione è in costante monitoraggio e saranno forniti ulteriori aggiornamenti in caso di evoluzioni significative.

Notizia in aggiornamento 

