Home CronacaMaltempo in Maremma: auto bloccata nel sottopasso di viale Sonnino, alberi abbattuti tra Grosseto e Marina
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Maltempo in Maremma: auto bloccata nel sottopasso di viale Sonnino, alberi abbattuti tra Grosseto e Marina

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 99 views

Grosseto – I Vigili del Fuoco sono intervenuti, ieri intorno alle 23:30, nel sottopasso di viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, per soccorrere una macchina rimasta bloccata con un adulto e delle ragazze all’interno.

La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata. Sul posto anche la Polizia municipale di Grosseto.

In contemporanea, una seconda squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in località Querce secca (tra Grosseto e Marina di Grosseto) per un albero abbattuto e comunque nella zona costiera per altri alberi abbattuti.

Si segnalano incendi di quadri elettrici sempre sulla zona costiera della provincia grossetana.

Nella progressione, la perturbazione, spostandosi a sud, ha causato danni e disagi anche nella zona sud della provincia di Grosseto.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Maltempo in Maremma, continuano le chiamate di soccorso...

Maltempo in Maremma: alberi caduti sulle strade e...

Verso le regionali, Di Massa: “Accordo tra Pd...

Comunità energetiche rinnovabili: quattro webinar di approfondimento a...

Aurelia, Rossi: “Adeguamento priorità per il Governo, Salvini...

Scontro tra un’auto una bici: uomo trasportato all’ospedale...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: