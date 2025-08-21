Maltempo in Maremma: auto bloccata nel sottopasso di viale Sonnino, alberi abbattuti tra Grosseto e Marina

Grosseto – I Vigili del Fuoco sono intervenuti, ieri intorno alle 23:30, nel sottopasso di viale Sonnino a Grosseto, allagato a causa delle forti precipitazioni, per soccorrere una macchina rimasta bloccata con un adulto e delle ragazze all’interno.

La squadra giunta sul posto ha provveduto, in sicurezza, ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata. Sul posto anche la Polizia municipale di Grosseto.

In contemporanea, una seconda squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in località Querce secca (tra Grosseto e Marina di Grosseto) per un albero abbattuto e comunque nella zona costiera per altri alberi abbattuti.

Si segnalano incendi di quadri elettrici sempre sulla zona costiera della provincia grossetana.

Nella progressione, la perturbazione, spostandosi a sud, ha causato danni e disagi anche nella zona sud della provincia di Grosseto.