“Arionas”: il panfilo del costruttore della Aston Martin di 007 arriva in Maremma

Monte Argentario (Grosseto). James Bond, l’agente 007 dei tanti film, ha reso famosa e sognata la Aston Martin DB5 argento, accessoriata come una nave da guerra (un modellino fa parte delle collezioni di Artemare Club): il bellissimo panfilo costruito per il proprietario della nota casa automobilistica è arrivato martedì nel Mar di Maremma, quasi davanti la sede dell’associazione nel corso di Porto Santo Stefano.

Racconta il comandante Daniele Busetto, dai dati dell’archivio storico Yachting di Artemare Club, che “Arionas” , ex Charisma A, poi Suvretta, lunga 39,7 metri, è stato costruito da Clelands Shipbuilding nel Regno Unito per il leggendario proprietario di Aston Martin, Sir David Brown, nel 1967, con refitting nel 2005 e nel 2011.

Lo yacht offre sistemazioni per un massimo di 10 ospiti, che si sviluppano su 3 livelli, con la cabina armatoriale sul ponte principale anteriore, la cabina Vip sul ponte superiore e 3 cabine aggiuntive sul ponte inferiore, il suo arredo è senza tempo, presenta un contrasto armonioso tra legni scuri ricchi e pannelli chiari, creando un’atmosfera molto sofisticata.

Un panfilo da sogno affascinante e indimenticabile per coloro che hanno avuto e avranno la fortuna di viverlo a bordo, parola di Artemare Club, che aggiunge che “sono queste le importanti navi da diporto con i loro passeggeri facoltosi e le loro necessità di rifornimenti e manutenzioni che portano lustro e vera economia blu all’Argentario e non i giganti del mare, spesso anche datati, assordanti e con emissioni per tutta la giornata vicino al centro abitato, come quello di mercoledì 20 agosto al monopolizzato molo Garibaldi di Porto Santo Stefano, che dovrebbe essere da tutti utlizzato da gate!”.