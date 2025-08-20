“Soloist”: il concerto conclude il ciclo di iniziative “Della Robbia 500”

Santa Fiora (Grosseto). Chiude in bellezza “Della Robbia 500”, il ciclo di iniziative promosse e organizzate dal Comune di Santa Fiora per celebrare i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia, realizzate in collaborazione con la Fondazione Santa Fiora Cultura e il sostegno della Regione Toscana: domenica 24 agosto, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera, andrà in scena “Soloist”, il concerto di Davide Dileo, noto come “Boosta”, cofondatore e tastierista del gruppo dei Subsonica, che in questo spettacolo si presenta da solista.

L’evento segna anche la chiusura ufficiale della 26^ edizione del Festival Santa Fiora in Musica.

Per la speciale occasione dei festeggiamenti dei 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia il concerto sarà preceduto alle 20.45 dalla proiezione di un video sulle Robbiane di Santa Fiora.

Inoltre, questo concerto live sarà accompagnato da un progetto visivo a cura di Q2 Visual. Sarà un’esperienza musicale immersiva ed eclettica, grazie al pianoforte a coda e alla postazione elettronica, per esplorare nuove sonorità con un artista poliedrico che non è solo un musicista, ma anche dj, compositore, produttore e sound artist.

“Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Andrea della Robbia insieme al Festival Santa Fiora in Musica e agli eventi dedicati al centenario dalla nascita di Andrea Camilleri hanno ulteriormente elevato la qualità e la ricchezza del nostro cartellone estivo– afferma Serena Balducci, assessore alla Cultura di Santa Fiora –, che ha richiamato un pubblico attento e appassionato. Abbiamo voluto chiudere ‘Della Robbia 500’ con uno straordinario concerto, all’auditorium della Peschiera, mossi dal desiderio di valorizzare anche la Robbiana della Madonna delle Nevi, portando i visitatori a scendere dalla Pieve delle Sante Flora e Lucilla fino al parco della Peschiera, in un viaggio ideale alla scoperta dei luoghi simbolo delle Robbiane di Santa Fiora. Il pubblico potrà godere del video dedicato alle Robbiane e della performance di questo straordinario musicista, in un luogo speciale, arricchito da un visual dedicato agli elementi fondamentali”

Costo del biglietto 10 euro intero (5 euro ridotto per i visitatori dai 6 ai 17 anni).

Il posto è unico e non numerato, gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo, spostando il concerto a teatro.

Biglietti su www.ticketone.it

Informazioni: www.santafiorainmusica.com o santafioracultura@gmail.com