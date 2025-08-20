Home Castiglione della PescaiaLavori alle linee elettriche, Enel: “Impegnati a ridurre al minimo i disagi per i cittadini”
Lavori alle linee elettriche, Enel: "Impegnati a ridurre al minimo i disagi per i cittadini"

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). In seguito alla programmazione di alcuni interventi urgenti per la sostituzione di brevi tratti di linee elettriche interrate, che risultano danneggiati e ripristinati con soluzioni provvisorie e bypass da linee di riserva che assicurano il servizio elettrico, Comune di Castiglione della Pescaia ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, si sono attivati per ridurre al massimo i disagi dei cantieri stradali temporanei in prossimità delle porzioni di rete interessate, rispettivamente sulla S.P. delle Collacchie tra bivio Rocchette e Casa Mora e tra via Orsa Maggiore e Ponte Giorgini, a margine della carreggiata stradale.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803.500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile sempre sul portale internet dell’azienda la “mappa delle disalimentazioni”.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: