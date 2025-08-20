Lavori alle linee elettriche, Enel: “Impegnati a ridurre al minimo i disagi per i cittadini”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). In seguito alla programmazione di alcuni interventi urgenti per la sostituzione di brevi tratti di linee elettriche interrate, che risultano danneggiati e ripristinati con soluzioni provvisorie e bypass da linee di riserva che assicurano il servizio elettrico, Comune di Castiglione della Pescaia ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, si sono attivati per ridurre al massimo i disagi dei cantieri stradali temporanei in prossimità delle porzioni di rete interessate, rispettivamente sulla S.P. delle Collacchie tra bivio Rocchette e Casa Mora e tra via Orsa Maggiore e Ponte Giorgini, a margine della carreggiata stradale.

