Aurelia, Rossi: “Adeguamento priorità per il Governo, Salvini faccia partire i lavori”

Grosseto. “Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di inefficienza da parte dei Governi di centrosinistra, quando Giani millantava importanti conoscenze al Governo, per poi non aver fatto niente, finalmente arrivava il Governo Meloni. Questo Governo ha dimostrato di saper portare avanti progetti concreti, come il ponte sullo Stretto. Così ha fatto con la SS1 Aurelia, sbloccando definitivamente la situazione dopo che la sinistra al Governo, regionale e nazionale, se ne era completamente dimenticata. Ora diventa fondamentale proseguire su questa strada. Infatti, dopo il passaggio dei progetti da Sat ad Anas, occorre destinare le risorse necessarie per i primi due lotti, già cantierabili, della SS1 Aurelia”. È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Sul tema – ricorda Rossi – sono intervenuto più volte con interrogazioni parlamentari e ordini del giorno, a dimostrazione dell’attenzione costante rivolta alla sicurezza stradale e alla necessità di avere risposte concrete per il territorio maremmano, e, su questo, il Governo Meloni non si è mai sottratto, come neppure il Ministro Salvini”.

“Pertanto, è necessario che il Ministro Salvini intervenga adesso, dopo aver chiuso la partita del ponte sullo Stretto di Messina, al fine di avviare i lavori di messa in sicurezza della SS 1 Aurelia, già definita dal Governo stesso e dalle forze sociali priorità nazionale. Per unire in Nord e il Sud del Paese serve l’infrastruttura del Tirreno, con maggiore sicurezza e sviluppo per la nostra provincia e per l’intera costa”, conclude Fabrizio Rossi.