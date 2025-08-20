Casa dell’Arte Music Festival: due giorni di grandi concerti in paese

Arcidosso (Grosseto). Due giornate di musica internazionale ad Arcidosso con il Casa dell’Arte Music Festival, un evento che unisce la tradizione classica alle nuove sperimentazioni contemporanee, portando sul Monte Amiata alcuni tra i più talentuosi musicisti della scena europea.

Il programma

Sabato 23 agosto, alle 21.30 – Piazza della Riconciliazione

La serata inaugurale, intitolata “Adam’s Apple”, sarà dedicata alla cultura e al patrimonio musicale polacco. Protagonisti il violinista Mateusz Smoczyński e lo Shoven Quartet, con un programma che spazia da Panufnik a Żeleński, da Szymanowski allo stesso Smoczyński, con la sua composizione Adam’s Apple.

Domenica 24 agosto, alle 11.00 – Podere San Michele 1 (vicino al centro equestre Ambasicador)

Il concerto del mattino, “Grooving with Schumann”, vedrà sul palco i pianisti Viviana-Zarah Baudis (Germania/Repubblica Ceca) e Ido Ramot (Israele), insieme allo Shoven Quartet e a Smoczyński. In programma: Robert Schumann, John Adams e Mieczysław Weinberg.

Ingresso libero ad offerta libera.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Cosmic Music, GQ Agency, Pro Loco Arcidosso e con il patrocinio del Comune di Arcidosso. L’evento è co-finanziato dal Ministero della cultura e del Patrimonio nazionale della Repubblica di Polonia.

Informazioni e prenotazioni: cell. +39.379.150 8419, e-mail baudis.petra@gmx.de