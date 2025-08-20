Intervento urgente di AdF: possibili disagi in paese e in alcune località

Monte Argentario (Grosseto). Domani, giovedì 21 agosto, AdF sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di ripristino urgente e non differibile sulla dorsale Terrarossa – Pianone. I

lavori potrebbero determinare, dalle 9 alle 20, abbassamenti della pressione e temporanee e occasionali mancanze di acqua a Porto Santo Stefano capoluogo e nelle località Cocomero, Soda, Costa degli Ulivi, Mascherino e Villa Angella. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 20.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.