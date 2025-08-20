Home Costa d'argentoIntervento urgente di AdF: possibili disagi in paese e in alcune località
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Intervento urgente di AdF: possibili disagi in paese e in alcune località

I lavori verranno effettuati nella giornata di domani, giovedì 21 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Monte Argentario (Grosseto). Domani, giovedì 21 agosto, AdF sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di ripristino urgente e non differibile sulla dorsale Terrarossa – Pianone. I

lavori potrebbero determinare, dalle 9 alle 20, abbassamenti della pressione e temporanee e occasionali mancanze di acqua a Porto Santo Stefano capoluogo e nelle località Cocomero, Soda, Costa degli Ulivi, Mascherino e Villa Angella. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 20.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori alle linee elettriche, Enel: “Impegnati a ridurre...

Scontro tra un’auto una bici: uomo trasportato all’ospedale...

“Tutto quello che le donne (non) dicono”: Francesca...

“Visioni jazz”: un weekend a ritmo di musica...

Incendio lungo la ferrovia: traffico deviato ed energia...

“Sulle tracce di Andromeda e Mizar”: passeggiata naturalistica...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: