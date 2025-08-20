Centro di raccolta rifiuti: ecco il nuovo container per la raccolta degli pneumatici

Manciano (Grosseto). Al centro di raccolta rifiuti di Manciano, in località San Giovanni, è attivo un nuovo container dedicato al conferimento degli pneumatici da parte delle utenze domestiche.

Il centro è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 (tranne la domenica). Possono essere conferiti esclusivamente pneumatici di motoveicoli e autoveicoli, provenienti da attività domestiche. Non sono ammessi pneumatici di camion, trattori stradali o agricoli, muletti o cingoli. Gli pneumatici dovranno essere senza cerchione, altrimenti non verranno accettati.

«Questo è un ulteriore passo in avanti – dichiara l’assessore all’ambiente, Daniela Vignali – per scongiurare gli abbandoni degli pneumatici accanto alle postazioni di raccolta stradali, come purtroppo spesso accade nel nostro territorio. Invitiamo i cittadini a utilizzare il container messo a disposizione. Ricordo inoltre che portando certe tipologie di rifiuti al centro di raccolta (in questo caso non gli pneumatici) si hanno sconti sulla bolletta Tari, ad esempio conferendo materiali come carta e cartone, vetro, plastica e imballaggi misti, legno, metallo, sfalci e potature, oli vegetali e minerali, Raee (elettrodomestici, computer, lampade a risparmio energetico, frigoriferi, tv, monitor), pile e batterie, toner, medicinali e rifiuti ingombranti.».

A seguito della riunione dei primi di luglio con Sei Toscana, la situazione generale dei rifiuti nel Comune di Manciano ha registrato un miglioramento: i servizi sono stati ripristinati come richiesto e l’ispettore ambientale sta continuando a monitorare la situazione delle varie postazioni.

«Il Comune continua a vigilare sul corretto svolgimento del servizio, pur dovendo ancora affrontare il problema di abbandoni e conferimenti non idonei – continua Vignali –. La prossima novità riguarderà l’introduzione dei cassonetti con pedale, che renderanno più comodo e igienico il conferimento dei rifiuti. Rinnovo infine l’appello alla popolazione a utilizzare i contenitori in modo corretto, ricordando che gli abbandoni non solo sono comportamenti incivili, ma arrecano danno all’intera comunità peggiorandone l’immagine del territorio e comportano aumenti sul costo del servizio che ricade poi sui cittadini attraverso la Tari».