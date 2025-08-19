Home Colline MetallifereGuasto alla condotta, l’opposizione: “Disagi per i cittadini, AdF applichi sconti in bolletta”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Guasto alla condotta, l’opposizione: “Disagi per i cittadini, AdF applichi sconti in bolletta”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Roccastrada (Grosseto). Il Centrodestra per Roccastrada si fa portavoce dei profondi disagi subiti in questi giorni dalla popolazione di Roccastrada, Sassofortino, Torniella e Roccatederighi per l’interruzione prolungata del servizio idrico da parte dell’Acquedotto del Fiora.

Il capogruppo Alessio Caporali e i consiglieri Giudi Parrini, Roberto Bocci (Fratelli d’Italia) e Franca Gramola (Lega) dichiarano: “Siamo pienamente consapevoli che i guasti imprevisti alla rete idrica territoriale, anche di notevole entità, possono causare delle problematiche rilevanti e, di conseguenza, la dilatazione dei tempi per risolverle. I cittadini, tuttavia, sono profondamente indignati per le difficoltà prolungate a cui hanno dovuto far fronte, soprattutto per chi gestisce le attività ricettive come bar, ristoranti e alberghi. Le autobotti messe a disposizione non hanno risposto adeguatamente alle esigenze della popolazione, soprattutto per la loro collocazione rispetto ai contesti urbani dei centri abitati a fronte del numero cospicuo di persone anziane e soggetti fragili, spesso più bisognosi, impossibilitati a raggiungere autonomamente tali punti di approvvigionamento temporaneo”.

I consiglieri concludono: “La situazione è stata critica e si sta normalizzando: tuttavia, non è la prima volta che i nostri paesi rimangono senza acqua per giorni, anzi, questo disservizio sembra ripetersi ciclicamente proprio al culmine della stagione estiva. A fronte dei costi a carico della collettività pretendiamo dal gestore una maggiore attenzione alla manutenzione periodica della rete idrica del nostro Comune e l’eventuale riconoscimento di sconti in fattura agli utenti che hanno subito tale disservizio”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Guardia medica turistica, la maggioranza: “Sospensione inaccettabile, sinistra...

Corridoio tirrenico, il Pdl: “Governo snobba adeguamento Aurelia,...

Guardia medica turistica, il sindaco: “Servizio riprenderà a...

Il Pci: “La frazione da tre giorni senza...

“Il maestro scrittore”: Irene Blundo presenta il suo...

Verso le regionali, Baccetti: “Crisi idrica in Maremma...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: