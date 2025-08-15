Aggiornamento ore 23.36: al momento sul campo si contano 50 unità dei vigili del fuoco con 20 mezzi coordinati, oltre che dal comandante dei vigili del fuoco, da due funzionari dei vigili del fuoco dal posto di comando avanzato.

Aggiornamento ore 23.22: sul posto già presenti i moduli Aib dei comandi di Siena e Arezzo. In arrivo moduli dai comandi di Firenze, Massa, Pistoia e Prato.

Aggiornamento ore 23.16: ancora purtroppo in evoluzione l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nella zona compresa fra Cana e Baccinello. In totale otto le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco impegnate sul posto, tra cui quelle normalmente in servizio presso i distaccamenti di Follonica, Orbetello e Arcidosso. Richieste di rinforzo anche le sezioni Aib dei comandi della Toscana. Lo sforzo maggiore consiste nel presidio di alcune abitazioni, poderi e aziende agricole e allevamenti minacciati dalle fiamme che stanno avanzando. il fronte del fuoco si sta minacciosamente spostando.

Aggiornamento ore 20.03: ancora in corso il vasto incendio boschivo sviluppatosi nel primo pomeriggio di oggi a Cana, nel Comune di Roccalbegna. Sul posto stanno intervenendo cinque squadre dei vigili del fuoco del comando di Grosseto (due della sede centrale, una del distaccamento di Arcidosso, una del distaccamento volontario di Manciano e la squadra di vigilanza Aib di stanza ad Ansedonia), supportate da volontari della regione.

Le squadre dei vigili del fuoco si stanno spostando a presidio delle varie abitazioni minacciate dalle fiamme, mentre due Canadair del corpo nazionale dei vigili del fuoco e tre elicotteri della Regione Toscana stanno effettuando diversi lanci per contenere il fronte delle fiamme che, vista la particolare asperità del territorio e le condizioni meteo con vento teso, si stanno propagando velocemente.

Grosseto. Attorno alle ore 14.00 sono giunte delle segnalazioni alla sala operativa provinciale che parlavano di un incendio in rapido sviluppo. E’ stato disposto l’immediato invio di mezzi aerei e di squadre di terra.

Sono, al momento, 3 gli elicotteri regionali e 6 le squadre di volontariato antincendi boschivi e di operai forestali che – sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni appartenenti alle Unioni Comuni Amiata e Fiora – si stanno adoperando per limitare la propagazione delle fiamme. Una linea elettrica di media tensione attraversa la zona e ciò ostacola, parzialmente, gli sganci degli elicotteri regionali.

Alcuni fronti temporaleschi presenti nelle vicinanze provocano dei cambi di direzione del vento rendendo lo sviluppo del fronte molto imprevedibile. Per il timore che alcuni poderi possano essere interessati dalle fiamme è stato deciso di richiedere l’intervento dei Canadair e il supporto dei vigili del fuoco a presidio degli stessi.

Ulteriori rinforzi di squadre di volontariato antincendi boschivi arriveranno in zona dalle altre province al fine di rinforzare il dispositivo di spegnimento.

“Anche a Ferragosto – afferma il presidente della Regione Eugenio Giani – siamo impegnati sul fronte degli incendi boschivi. Ringrazio tutte le donne e gli uomini che, anche oggi, lavorano con tempestività e dedizione per la sicurezza del territorio.”

