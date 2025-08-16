Concerto di Lucio Corsi al Teatro delle Rocce: tutte le informazioni sui parcheggi

Gavorrano (Grosseto). Per il solo evento del 17 agosto – concerto di Lucio Corsi al Teatro delle Rocce – il Comune di Gavorrano comunica che, all’esaurimento dei parcheggi adiacenti al Teatro delle Rocce, le auto verranno indirizzate verso i parcheggi in località Finoria, servito da navette.

Ad esaurimento dei posti auto in località Finoria, sarà chiusa al transito la S.P. Gavorranese e sarà utilizzato il solo parcheggio della Vallina, distante circa 1,2 chilometri dalla biglietteria del teatro, raggiungibile con percorso pedonale dedicato.

A coloro che intendono usufruire del servizio navetta (disponibile solo dall’area di sosta in località Finoria), il Comune raccomanda di giungere ai parcheggi entro le ore 18.40 per garantire che il trasferimento avvenga entro l’orario di inizio del concerto.

Il Comune ricorda che per gli eventi del 19 e 20 agosto saranno utilizzabili i soli parcheggi nei pressi del Teatro delle Rocce e della Vallina.

Per tutti gli eventi il Comune raccomanda di raggiungere i parcheggi in tempo utile per l’inizio del concerto.