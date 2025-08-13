Polo educativo, Fratelli d’Italia: “Opportunità per tutti grazie al lavoro dei nostri assessori”

Follonica (Grosseto). Il circolo di Fratelli d’Italia di Follonica esprime “pieno sostegno al lavoro dell’amministrazione Buoncristiani sul progetto del Polo scolastico 0-6 anni e, in particolare, all’impegno del vicesindaco Danilo Baietti e dell’assessore all’istruzione Stefania Turini, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia”.

“Per il nostro circolo – prosegue la nota – il Polo 0-6 è un’opportunità importante per la città e per le famiglie, ma per essere davvero tale deve nascere da un percorso di confronto e dialogo con tutti i soggetti coinvolti: famiglie, operatori privati e soprattutto con le figure tecniche e pedagogiche interne al Comune, le prime a poter valutare la reale utilità e sostenibilità del progetto”.

“Purtroppo – commentano da Fratelli d’Italia Follonica –, la precedente amministrazione di centrosinistra ha scelto una strada opposta: ha avviato e impostato il progetto senza coinvolgere né il settore privato, che da anni integra l’offerta educativa locale, né i propri stessi servizi tecnici e pedagogici comunali. Un metodo calato dall’alto, privo di ascolto e partecipazione, che oggi rischia di creare squilibri nel tessuto scolastico cittadino e di gravare inutilmente sulle casse comunali”.

“Con l’arrivo di Baietti e Turini – spiegano dal circolo di Fratelli d’Italia – il metodo è cambiato radicalmente. La Giunta Buoncristiani ha aperto un vero tavolo di lavoro, ascoltando tutti e analizzando nel dettaglio non solo gli aspetti edilizi, ma anche quelli gestionali, economici e sociali. L’obiettivo è garantire che il nuovo Polo 0-6 possa convivere con le altre strutture educative, pubbliche e private, migliorando la qualità complessiva del servizio e preservando la libertà di scelta delle famiglie. Questo è il segno concreto della discontinuità: dove il centrosinistra ha escluso, Fratelli d’Italia apre; dove prima c’era imposizione, oggi c’è ascolto e programmazione”.

“Baietti e Turini stanno dimostrando che governare significa assumersi la responsabilità di fare scelte sostenibili e condivise. Il Polo 0-6 non deve essere un monumento all’ego politico di qualcuno, ma un investimento utile e duraturo per la comunità di Follonica”, termina il circolo Fratelli d’Italia Follonica.