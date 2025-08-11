Rimozione della vegetazione infestante: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul torrente

Grosseto. Il torrente Fossa è un importante affluente in sinistra idraulica del fiume Bruna.
Nel piano delle attività della bonifica (unità idrografica Pianura grossetana), il Consorzio di Bonifica 6 Grosseto garantisce sempre grande attenzione al bacino del Bruna e il torrente Fossa necessita una vigilanza particolare essendo in parte arginato: il controllo deve essere ancora più scrupoloso per prevenire il rischio di buche o cedimenti.
Il recente intervento di manutenzione ordinaria, con la rimozione della vegetazione infestante in eccesso, è stato eseguito nella zona del Madonnino, non lontano dalla confluenza con il Bruna. Rispettate le indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.