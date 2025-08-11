Causarono un incendio vicino alle case: denunciati due ragazzi di 12 anni

Grosseto. I Carabinieri Forestale del Nipaaf di Grosseto, al termine delle indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Firenze due ragazzi di 12 anni responsabili di aver dato alle fiamme vegetazione e rifiuti abbandonati da tempo su un terreno incolto a Grosseto.

L’incendio

Nel tardo pomeriggio del 19 luglio, era stato segnalato al 112 un incendio in una zona residenziale di Grosseto, un contesto in cui le abitazioni e le infrastrutture sono intervallate da zone incolte. I Vigili del Fuoco erano intervenuti immediatamente per domare le fiamme riuscendo a contenere l’evento in pochi metri quadrati.

Erano state avviate le indagini con l’ausilio sia di testimonianze che delle telecamere di sorveglianza, al termine delle quali erano stati identificati due ragazzi di 12 anni, i quali, giunti sul luogo e dopo circa 40 minuti di permanenza sul posto, avevano deciso di appiccare le fiamme, esponendo sé stessi a gravi rischi per la propria ed altrui incolumità, dato che la giornata ventosa, la siccità, il tipo di vegetazione presente e le alte temperature avrebbero potuto far sviluppare le fiamme in un brevissimo arco temporale investendo i due 12enni, con gravi conseguenze per loro stessi.

Infatti, il fuoco in pochi attimi si era esteso al terreno incolto, caratterizzato da vegetazione seccagginosa e quindi particolarmente infiammabile, ed alla base della chioma di un pino, che subito si era incendiato aumentando il vigore e l’altezza delle fiamme, situazione pericolosa che avrebbe potuto esporre a gravi rischi anche altre persone, oltre che i Vigili del Fuoco intervenuti per lo spegnimento.

I due bambini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per gli interventi educativi del caso, trattandosi di non imputabili.

Gli indagati devono ritenersi tutti presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.