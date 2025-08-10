Home Costa d'argentoScontro tra due auto in paese: due persone ferite
Scontro tra due auto in paese: due persone ferite

L'incidente è avvenuto a Capalbio

Capalbio (Grosseto). Incidente a Capalbio.

Ieri pomeriggio, intorno alle 19, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’impatto, sono rimaste ferite due persone.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza India della Croce Rossa di Capalbio, che ha trasportato un uomo di 84 anni in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto, e l’ambulanza Blsd della Croce Rossa di Capalbio, che ha trasportato un’altra persona in codice minore sempre al pronto soccorso del Misericordia.

Presenti anche le forze dell’ordine.

