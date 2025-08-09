Energia rinnovabile per la scuola: il Comune ottiene finanziamento dalla Regione

Sorano (Grosseto). Il Comune di Sorano è risultato ammissibile e finanziato nell’ambito del Pr Fesr 2021-2027 – Azione 2.2.1 e Sub Azione 2.2.2.1, relativo ai progetti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili per immobili pubblici.

Il progetto presentato, dal valore complessivo di 129.307,50 euro, prevede la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’edificio scolastico del territorio. Grazie al contributo regionale di 103.446,00 euro, l’intervento consentirà di ridurre i consumi energetici, abbattere le emissioni e migliorare la sostenibilità ambientale delle strutture comunali.

Il Comune di Sorano si è classificato al 24° posto nella graduatoria regionale e ora procederà, come previsto dal bando, agli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure di realizzazione dell’opera.

«Questo finanziamento – spiega il sindaco Ugo Lotti – rappresenta un importante passo avanti per la nostra comunità. Investire in energie rinnovabili significa guardare al futuro con responsabilità, riducendo i costi di gestione e contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente. Ringrazio gli uffici comunali per l’impegno nella presentazione del progetto e la Regione Toscana per aver creduto nella nostra proposta. Il nuovo impianto renderà la nostra scuola più efficiente e sostenibile, a beneficio di studenti, famiglie e dell’intera cittadinanza».