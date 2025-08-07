Home CronacaSterpaglie in fiamme nei pressi dell’Aurelia: incendio spento dai Vigil del Fuoco
Sterpaglie in fiamme nei pressi dell’Aurelia: incendio spento dai Vigil del Fuoco

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Nel corso della giornata, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per un incendio di sterpaglie sviluppatosi lungo la sede stradale dell’Aurelia, in località Valle Maggiore, in prossimità della corsia sud.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente la fascia laterale della carreggiata, senza coinvolgere la viabilità principale. Le squadre dei Vigili del Fuoco, prontamente giunte sul posto, hanno spento l’incendio in tempi rapidi, evitando che si propagasse alla vegetazione circostante.

L’operazione è stata svolta in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, che ha gestito il traffico riducendo temporaneamente la circolazione a una sola corsia, garantendo la sicurezza degli automobilisti e degli operatori sul posto.

Presenti sul luogo anche squadre di volontari antincendio boschivo della Regione Toscana e i Carabinieri Forestali.

