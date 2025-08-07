Rete anti discriminazione, la Lega: “Adesione del Comune scelta unilaterale e non condivisa”

Follonica (Grosseto). “Con sorpresa apprendiamo che l’amministrazione comunale ha rinnovato l’adesione del Comune di Follonica alla Rete Re.A.Dy, senza alcun confronto preventivo con i gruppi di maggioranza, nè con i capigruppo consiliari”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la Lega di Follonica.

“Una decisione assunta in modo autonomo dalla Giunta, in primis dall’assessore alle pari opportunità, Azzurra Droghini, e avallata dal sindaco Matteo Buoncristiani, che solleva non solo una questione politica, ma soprattutto una questione di metodo. Se si parla di inclusione, il primo passo dovrebbe essere proprio l’inclusione di tutte le forze di maggioranza nel processo decisionale – continua la nota -. La Lega, che fa parte della maggioranza consiliare a Follonica, ha appreso la notizia esclusivamente tramite la stampa. Se fossimo stati coinvolti, avremmo espresso con chiarezza la nostra contrarietà al rinnovo dell’adesione alla Rete Re.A.Dy. Riteniamo, anzi, che sarebbe stato opportuno aprire una riflessione approfondita sulle motivazioni per cui tale adesione non andava confermata, come già avvenuto in Comuni di rilievo, Siena in primis, che hanno deciso di non proseguire su un percorso ritenuto, a nostro avviso giustamente, ideologico, parziale e poco concreto”.

“L’inclusione non si realizza con adesioni simboliche, ma attraverso atti concreti, che rispettino tutte le sensibilità e non trasformino le istituzioni in strumenti di battaglie ideologiche che non appartengono né alla Lega, né al centrodestra – termina il Carroccio -. Dello stesso avviso anche il consigliere comunale Stefano Boscaglia, che, non condividendo questo passo falso, si augura che in futuro certe scelte siano frutto di dialogo e confronto, come soltanto la politica sa fare”.