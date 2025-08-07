Due auto distrutte dalle fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco nella frazione

Grosseto. Due auto in fiamme oggi a Roselle.

Gli interventi dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio odierno, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta in via Batignananese, a Roselle, a seguito di un incendio che ha interessato un’auto.

Il veicolo, con a bordo un solo passeggero, ha improvvisamente sviluppato un incendio durante la marcia, per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di domare rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alla vegetazione e alle sterpaglie circostanti, adiacenti al punto di fermata del mezzo.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sempre oggi pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta ancora a Roselle, lungo strada degli Aiali, per l’incendio di un’auto alimentata a Gpl.

All’arrivo sul posto, il mezzo era già avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno prontamente provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area, disattivando l’alimentazione del gas del veicolo per evitare ulteriori rischi.

L’auto, che si trovava in marcia al momento dell’incendio, è andata completamente distrutta. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Grosseto, che ha gestito la viabilità e coordinato le operazioni di rimozione del mezzo incidentato.

Foto di archivio