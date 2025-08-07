Nasce l’Ufficio Turismo: il Comune assume una persona a tempo indeterminato

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica compie un passo strategico per rafforzare la sua vocazione turistica e migliorare il coordinamento del settore, istituendo il nuovo Ufficio Turismo. Il servizio, che farà riferimento all’assessore Azzurra Droghini, nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento fondamentale per gli operatori economici del territorio e per una gestione più efficiente e mirata della promozione turistica.

“La creazione dell’Ufficio Turismo è un’iniziativa che risponde a una necessità concreta del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani –. Vogliamo offrire un supporto diretto a chi lavora ogni giorno nel settore turistico, dagli alberghi ai ristoranti, agli stabilimenti balneari. Questo ufficio sarà un motore di sviluppo e coordinamento, per unire le forze e promuovere la nostra città in modo più strutturato ed efficace. Ringrazio anche il consigliere Stefano Boscaglia, per aver avviato a suo tempo con lungimiranza questo iter”.

L’ufficio

L’ufficio avrà un ruolo di collegamento sia a livello interno, collaborando con gli altri settori comunali, sia esterno, lavorando a stretto contatto con partner strategici. Tra gli obiettivi primari ci sono la creazione di sinergie con altri Comuni e con la Regione Toscana, per integrare le politiche locali in un contesto più ampio partendo dall’ambito turistico e coordinando il lavoro con gli altri Ambiti Turistici.

Il vice sindaco e assessore al personale Danilo Baietti ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Crediamo fermamente che una rete forte e coesa sia la chiave del successo. Il nuovo Ufficio Turismo ci permetterà di dialogare costantemente non solo con i nostri operatori locali, ma anche con gli altri enti del territorio e a livello regionale, per valorizzare al meglio le nostre eccellenze e attrarre nuovi flussi turistici. L’obiettivo è costruire un’offerta turistica integrata e di alta qualità, capace di rispondere alle nuove esigenze del mercato”.

“L’istituzione dell’Ufficio Turismo rappresenta dunque un investimento significativo per il futuro di Follonica, volto a valorizzare il patrimonio locale e a consolidare la sua posizione come meta turistica di eccellenza”, aggiunge l’assessore Azzurra Droghini.

A tal proposito è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 funzionario amministrativo all’Ufficio Turismo e Marketing.

La presentazione delle candidature deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento InPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=8a052f6c8951408ebc94ccc7a18af66b secondo le istruzioni specificate nel bando stesso.

Per consultare l’avviso integrale, e quindi i requisiti di ammissione, gli approfondimenti sul profilo professionale, il dettaglio della presentazione delle domande di ammissione e della documentazione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, il programma di esame e le specifiche relative all’assunzione, è possibile consultare la rete civica al link alla sezione “Amministrazione trasparente”, https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Avvisi-di-Concorso, oppure sul PortaleuUnico del reclutamento InPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/?text=&categoriaId=®ioneId=16&status=OPEN&settoreId=&periodo=&ral=&ente=comune+di+follonica&page_num=0

Le domande di ammissione devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 5 settembre 2025.