Torna “La Piazza letteraria”: edizione speciale dedicata al centenario dalla nascita di Camilleri

Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora si prepara ad accogliere una nuova edizione de “La Piazza letteraria”, in programma dall’8 al 19 agosto in piazza Garibaldi.

Quattro serate all’insegna della cultura in un salotto letterario all’aperto. Un ciclo di incontri con autori, presentazioni di libri e dialoghi, per un’estate che mette al centro la passione per la lettura. Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale dedicata al centenario dalla nascita di Andrea Camilleri.

Il programma

Ad aprire “La Piazza letteraria” è il giornalista Maurizio Mannoni, volto noto della televisione italiana, protagonista del primo incontro in programma venerdì 8 agosto, alle 19, in piazza Garibaldi, per presentare il suo libro “Quella notte a Saxa Rubra”, La nave di Teseo Editore.

Seguirà lunedì 11 agosto, alle 19, “Quel fazzoletto color melanzana” di Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, casa editrice Mondadori.

Giovedì 14 agosto, alle 19, sarà presentato il libro “Le regole infrante” di Silva Gentilini, edizioni Piemme, e martedì 19 agosto “Il canto dei telai” di Livio Galla, edizioni Mondadori.

A dialogare con gli autori saranno il professor Luciano Luciani, curatore de “La Piazza letteraria”, Serena Balducci, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Santa Fiora, Isabella Dessalvi, di Fondazione Santa Fiora Cultura, e lo scrittore Marco Consentino.

“‘La Piazza letteraria’ si distingue ogni anno per la levatura degli autori e l’autorevolezza delle case editrici che invitiamo – sottolinea Serena Balducci –, con l’obiettivo di stimolare la lettura e offrire ai turisti momenti di intrattenimento culturale di qualità. Questa sarà un’edizione tutta in ricordo di Andrea Camilleri, cittadino onorario di Santa Fiora a cui il Comune, in occasione del centenario dalla nascita, ha già dedicato la propria attenzione con la proiezione de ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia0, in cui Camilleri presta la sua voce a vecchio orso, una serata che ha riscosso grande successo. Vi aspettiamo nella nostra ‘Piazza letteraria’ per 4 nuovi incontri da non perdere”.

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero.