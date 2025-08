Spaccia in campagna, arrestato dalla Polizia: aveva oltre 17mila euro in contanti e oltre un chilo di droga

Grosseto. Nella tarda serata di lunedì 4 agosto gli agenti della locale Squadra Mobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, hanno arrestato un uomo con già a suo carico precedenti reati inerenti alle sostanze stupefacenti.

Le indagini

A seguito dell’acquisizione della notizia relativa ad una probabile attività di spaccio di droga, effettuata a Grosseto, in una zona periferica in campagna, da un uomo che utilizzava un’utilitaria di colore bianco, sulla scorta dell’attività info-investigativa condotta dai poliziotti ed in seguito alla predisposizione di mirati appostamenti, nella tarda serata di ieri, 5 agosto, è stato rintracciato l’uomo sospettato, che è stato fermato e controllato a Grosseto.

Lo stesso è apparso sin da subito insofferente e preoccupato tanto da dire agli agenti della Squadra Mobile, spontaneamente e più volte, di non essere in possesso di alcunché di illegale.

Al termine della perquisizione, sia personale sia veicolare sia domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati la somma in contanti di 17.320 euro, 669 grammi di hashish, 226 grammi di marijuana, 712 grammi di eroina, materiale per il confezionamento, bilancini, una macchina per sottovuoto per il confezionamento e 5 confezioni di metadone.

Dopo la redazione degli atti di rito l’uomo, essendo statoarrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato rinchiuso nel carcere di di Grosseto. Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.

“Mi congratulo con il Signor Questore – ha dichiarato il Prefetto Paola Berardino – per la brillante operazione portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile, che ribadisce, ancora una volta, con risultati tangibili la grande professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. E’ un’ulteriore conferma dell’incessante attività portata avanti dalle Forze dell’Ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, uno dei reati più insidiosi per la nostra società, che genera gravi danni alla salute, oltre che insicurezza e degrado”.