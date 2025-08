Volontari soccorritori: aperte le iscrizioni al corso della Misericordia

Manciano (Grosseto). Sono state aperte negli scorsi giorni le iscrizioni del corso per volontari soccorritori in partenza ad ottobre 2025 alla Misericordia di Manciano.

Come ogni anno, infatti, la Fraternita organizza gratuitamente un percorso formativo per chiunque voglia approcciarsi al mondo del volontariato, di così fondamentale importanza per la tenuta sociale del territorio, soprattutto in un settore così rilevante come il sociale ed il soccorso sanitario.

Nello specifico, in ottemperanza alla normativa regionale vigente in materia, il corso si svilupperà in due frazioni: la prima prevede il conseguimento dell’attestato di soccorritore di livello base, abilitato all’espletamento dei servizi sociosanitari; la seconda, invece, riguarderà il conseguimento dell’attestato di soccorritore di livello avanzato, che abilita all’espletamento dei servizi di emergenza-urgenza nell’ambito del sistema di soccorso extraospedaliero della Regione Toscana.

Quest’ultimo, è necessario specificare, potrà essere conseguito solamente da chi ha compiuto il 18esimo anno d’età, mentre per il livello base è necessario aver compiuto il 16esimo anno d’età. Novità di quest’anno è, inoltre, un approccio, durante il corso di livello base, al sistema nazionale e regionale di Protezione Civile, di cui la Fraternita è parte integrante con un apposito gruppo costituitosi in seno ad essa.

“Essere volontari significa esserci nei momenti di bisogno degli altri e nei momenti in un cui un’intera comunità ha bisogno di un aiuto vero e concreto”, sottolinea il Governatore della Fraternita di Misericordia, Federigo Norcini, che aggiunge: “La Fraternita da più di un secolo garantisce, ogni giorno dell’anno, servizi indispensabili per la nostra popolazione: basti pensare al servizio di emergenza 118, ma anche, e soprattutto, a tutti i servizi sociosanitari per le persone anziane, sole e ammalate. Purtroppo, però, negli ultimi anni sempre meno persone si sono avvicinate al volontariato, fatto che ci ha costretto a ridurre i servizi e, in alcuni casi, a venir meno alla nostra missione di assistenza. Voglio quindi rivolgere un appello a tutti coloro che hanno a cuore il bene della comunità e delle persone che ne fanno parte: diventate volontari, la comunità, e non la Fraternita di Misericordia, ha bisogno di voi”.

Per iscriversi al corso è necessario contattare l’ufficio segreteria al numero 056. 629751 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17. La scadenza del periodo di iscrizione è fissata al 30 settembre.