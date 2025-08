Unione dei Comuni Colline del Fiora: Ugo Lotti nuovo presidente

Sorano (Grosseto). Nella giornata di ieri, giovedì 31 luglio, il sindaco di Sorano Ugo Lotti è stato eletto all’unanimità presidente dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora.

«Ringrazio i sindaci e i consiglieri dell’Unione per la fiducia che mi è stata accordata – dichiara Ugo Lotti –, un ringraziamento particolare va al presidente uscente Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano, al sindaco di Manciano Mirco Morini. Questo incarico, come quello di sindaco, lo affronterò con impegno, serietà e con il fine ultimo del bene del nostro territorio».

Il nuovo presidente ha già espresso la volontà di dare un’impronta collegiale al lavoro dell’Unione: «Intendo assegnare deleghe specifiche ai membri del Consiglio per garantire una gestione più efficace e puntuale di tutti i settori di competenza dell’Unione. Intendo inoltre incontrare con maggiore frequenza l’assemblea per informarla in modo trasparente e puntuale su tutte le decisioni e sulle linee di indirizzo dell’ente. Inizio questo mandato con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i Comuni membri, promuovere lo sviluppo dell’area in cui viviamo e migliorare i servizi per i cittadini di tutto il comprensorio, ma anche con la certezza che chi mi ha preceduto sarà al mio fianco per lavorare insieme».