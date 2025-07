L’Unione di Comuni mette in vendita mezzi e attrezzature usate: come partecipare all’asta

Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere pone in vendita, mediante pubblico incanto, alcuni mezzi e attrezzature usate.

Si tratta di: un automezzo marca Land Rover modello Defender 110 Pick Up, un automezzo marca Nissan modello Navara, un automezzo marca Mitsubishi modello L200 Pick Up, una trattrice gommata 4rm Fiat 82-93 M, cinquanta ceste in plastica, quattro moduli Aib, una trivella con attacco a tre punti per trattore (non a norma), una terna Jcb mod. 3CX, una pinza per tronchi girevole, uno spargisale Giletta con motore a scoppio, un rimorchio agricolo Bicchi, un motociclo marca Piaggio Liberty 125.

Nel sito internet dell’Unione è a disposizione degli interessati il testo completo dell’avviso con informazioni dettagliate di tutti i mezzi e attrezzature in vendita e il modello per la presentazione delle istanze e il modulo di offerta. Ecco il link: https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsucmetallifere/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativadettaglio.aspx?R=1&CP=90&CDOC=257

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all’indirizzo “Unione di Comuni montana Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri n. 4, 58024 Massa Marittima (GR)” entro e non oltre le ore 13 del 28 agosto 2025, esclusivamente a mezzo del servizio postale di Stato o di altro vettore autorizzato oppure a mano, nel qual caso sarà rilasciata ricevuta, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, che dovrà recare il nominativo ed indirizzo del mittente e la seguente dicitura “Non aprire, contiene offerta per gara mezzi ed attrezzature dismesse”, contenente l’offerta e la documentazione a corredo redatte secondo le prescrizioni indicate nell’avviso.