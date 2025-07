Lavori anti black out: intervento dell’Enel per potenziare la rete elettrica

Monte Argentario (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: domani (venerdì 1° agosto), lunedì 4 agosto e giovedì 7 agosto, infatti, la società elettrica effettuerà lavori per il potenziamento della rete in un’importante porzione di territorio, con particolare riferimento all’area compresa tra Feniglia, San Pietro, Strada del Campone, Capo d’uomo, Torre della Maddalena, Cannelle e aree limitrofe.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica attiveranno infatti una nuova dorsale elettrica di media tensione interrata, dotata di tutte le innovazioni tecnologiche, in cavo sotterraneo di ultima generazione senza alcun impatto ambientale, che contribuiranno ad ottimizzare la continuità del servizio elettrico e a realizzare nuove richiusure in anello con due linee MT già attive, ovvero una rete elettrica sempre più ‘magliata’ e automatizzata che, tramite le cabine e le direttrici elettriche interconnesse, congiunge più linee in un ‘sistema a ragnatela’ e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

Gli interventi, che si inseriscono nell’ampio piano di investimenti di E-Distribuzione per Monte Argentario e Orbetello, vengono eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano. Nel caso specifico, in un tratto di linea aerea esistente verrà sostituito anche un traliccio con un sostegno più resistente e di minor impatto.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanea del servizio che E-Distribuzione ha diviso su tre giorni, in zone vicine, ma diverse, per diminuire i disagi: domani (venerdì 1° agosto) i lavori inizieranno alle 9 e si concluderanno nel primo pomeriggio, mentre il 4 e il 7 agosto le attività prenderanno il via alle 8.30 e si concluderanno entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze delle località suddette (pochi civici per ogni via / piazza). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate dagli interventi.

E-Distribuzione, che ringrazia l’amministrazione comunale di Monte Argentario per la collaborazione, raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. Dopo questi interventi, le interruzioni programmate per lavori si concluderanno e le attività strutturali del piano di potenziamento del territorio riprenderanno a settembre.

La società elettrica informa inoltre che, attraverso la app IO, i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.