Flamenco ai centri estivi 2025: un viaggio tra arte, passione e ispirazione per i più giovani

Manciano (Grosseto). Ad agosto arriva uno speciale laboratorio di arte flamenco all’interno delle attività dei centri estivi 2025 promossi dall’amministrazione comunale. Il corso si svolgerà, per gli iscritti ai centri estivi, nella settimana dal 18 al 22 agosto nelle sedi di Manciano e Marsiliana.

Protagonista dell’iniziativa sarà Costanza Verzieri, talentuosa bailaora originaria di Manciano e residente a Siviglia, apprezzata interprete del flamenco nei rinomati tablaos dell’Andalusia. Con la sua storia di impegno, passione e autodeterminazione, Costanza rappresenta un esempio positivo per le nuove generazioni.

«L’obiettivo del laboratorio – spiega il vicesindaco Roberto Bulgarini – non è solo quello di far conoscere questa affascinante forma d’arte, ma anche di offrire ai bambini e ai ragazzi un’esperienza formativa capace di trasmettere valori fondamentali come la dedizione, la disciplina e il coraggio di inseguire i propri sogni».

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale, nasce anche dalla volontà di valorizzare le eccellenze locali e promuovere percorsi educativi alternativi e coinvolgenti. Il laboratorio sarà interamente finanziato con fondi del bilancio comunale.

Si ricorda che fino al 25 luglio è ammesso presentare richieste di variazione relative al periodo di iscrizione per cui è possibile, per chi è già iscritto, aggiungere la settimana del laboratorio rivolgendosi all’Ufficio Servizi scolastici e politiche sociali alla mail loretta.tremante@comune.manciano.gr.it o chiamando il numero 0564.625305.