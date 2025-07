“Canta Napoli”: i Vesuvio Swingers in concerto al centro studi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Un concerto dedicato alle musica napoletana dagli inizi del ‘900 fino al suo massimo esponente contemporaneo, Pino Daniele.

E’ questa la serata che ospiterà il centro sudi don Pietro Fanciulli in via Scarabelli 16 a Porto Santo Stefano, giovedì 24 luglio dalle 21.30, con ingresso libero.

A rendere omaggio alle canzoni partenopee conosciute in tutto il mondo saranno i Vesuvio Swingers, band composta dalla voce solista Agostino Ragosta, accompagnato da Michele Makarovic, a tromba, filicorno soprano, arrangiamenti e direzione artistica; Andrea Coppini, a sax tenore e sax soprano; Angelo Fucci, al contrabbasso; Dino Cocco, alla chitarra; Antonio Rinaldi, a batteria e percussioni.

“Canta Napoli, swing, racconti e canzoni da Enrico Caruso a Pino Daniele” è organizzato dal centro studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario ed il sostegno dello sponsor Banca Tema.