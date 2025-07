Edilizia: no all’apertura di nuovi cantieri per tutelare la quiete di residenti e turisti

Monte Argentario (Grosseto). Dal 18 luglio e fino al 31 agosto vige il divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata su aree pubbliche.

Torna in vigore la disciplina sperimentata lo scorso anno durante l’estate, che ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di tranquillità, riposo e vivibilità urbana.

La nuova ordinanza sindacale emanata oggi dal Comune di Monte Argentario dispone il divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata su aree pubbliche nei centri abitati di Porto Ercole e Porto Santo Stefano, specificando che sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle opere pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste. Eventuali deroghe possono essere concesse dal sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste.

Tale provvedimento è stato adottato a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti nonché, più in generale, a tutela del decoro e della vivibilità urbana dei centri abitati, in considerazione della vocazione prettamente turistica del Comune di Monte Argentario, che nei mesi estivi riscontra un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono questo territorio per ragioni climatiche e di quiete.

La presenza di cantieri edili mal si concilia con le finalità suddette, in quanto questi producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all’interno del centro abitato, con emissione di polveri in atmosfera; generano intralcio alla circolazione stradale, causando possibili ostruzioni e disagi a veicoli e pedoni; sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in riferimento al notevole passeggio da parte di turisti, famiglie, bambini ed anziani, che caratterizzano i due centri urbani in estate.