Noi Moderati: Daniele Brogi nominato commissario provinciale del partito

Grosseto. Daniele Brogi è il commissario provinciale di Noi Moderati.

Lo hanno nominato l’attuale commissario regionale, l’onorevole Alessandro Colucci, insieme al presidente nazionale Maurizio Lupi, che lo hanno incontrato nei giorni scorsi in provincia di Arezzo.

Daniele Brogi, consigliere comunale di minoranza di Massa Marittima, vanta un’esperienza importante in politica, sia nei partiti che nelle forze civiche in cui attualmente militava. Brogi lavora in Consiglio regionale nello staff del portavoce dell’opposizione.

“Da qualche tempo mi ero avvicinato a Noi Moderati – afferma il neo commissario –. Mi hanno convinto il progetto politico, la sua collocazione centrista in ambito moderato, ma anche il suo collocarsi nel mondo cattolico, liberale e riformista. Con il vertici del partito ho avuto più incontri, a Roma, a Firenze e ad Arezzo, e mi sono trovato di fronte persone concrete, di qualità, ma soprattutto che alla politica urlata preferiscono quella ragionata. Noi Moderati è una formazione giovane, con un leader importante, che ringrazio insieme all’onorevole Colucci e al senatore Briziarelli, che sta crescendo ed intercettando nuovi iscritti e che in tutta Italia sta dimostrando come, lavorando bene sul territorio, venga premiata dai numeri. Questo è quello che vorremmo fare in provincia di Grosseto e in Toscana, dove già molti si stanno avvicinando al nostro partito e conto nei prossimi giorni di poter annunciare alcuni ingressi importanti in vari territori della Maremma”.

Proprio a Massa Marittima Daniele Brogi vorrebbe creare il primo gruppo consiliare di Noi Moderati della provincia di Grosseto.

“Il regolamento del Consiglio comunale lo permetterebbe – afferma Brogi -, ma essendo il gruppo formato oggi da un unico consigliere, occorre il voto della maggioranza dei colleghi. Spero che vedano questa possibilità come un’ulteriore momento di dialogo e di confronto politico e che mi venga concessa l’opportunità, altrimenti valuteremo altre soluzioni. Questo, ovviamente, avverrà in accordo con l’attuale capogruppo della lista civica Sandro Poli con cui avevo partecipato alle elezioni e con cui ho un rapporto forte, solido e di leale collaborazione”.

Nel frattempo, è stata avviata una campagna importante di tesseramento in provincia di Grosseto.

“Mi sono dato degli obiettivi da raggiungere nelle prossime settimane – conclude Brogi – e conto di arrivarci in tempi rapidi, perché ci sono tante persone che cercano qualcosa di alternativo, anche all’interno delle forze che attualmente governano il Paese e di cui, come partito, siamo parte integrante, senza contare che ci sono molti elettori di area moderata che fino ad oggi non hanno trovato una proposta che li abbia convinti, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, e che potrebbero trovarla in Noi Moderati”.